Sala para instalação de tomógrafo começa a ser construída no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli visitou nesse final de semana o Hospital do Juruá para verificar com a direção sobre como estava a situação do tomógrafo novo, já que faz alguns meses que chegou no hospital, mas este ainda não está em funcionamento.

Na segunda feira (21) começou o trabalho de construção e ampliação de uma sala para que o equipamento seja instalado.

Nesta quarta-feira,23, pela manhã, a equipe do Juruá Noticias procurou a direção do hospital para falar sobre a situação do tomógrafo e ninguém quis falar sobre o caso. Apenas disseram por telefone que iniciaram os serviços.

A informação que foi repassada é que a empresa deu um prazo entre 15 e 20 dias para deixar o espaço pronto para que o tomógrafo saia da caixa e seja instalado dentro da unidade de saúde para começar a atender a população.

O único tomógrafo que tem no hospital, é um equipamento velho, que vive dando problemas, como aconteceu dias atrás, em que várias pessoas ficaram sem atendimento.

O que é um tomógrafo?

Tomógrafo é o aparelho utilizado no exame de tomografia computadorizada. Um procedimento não invasivo de diagnóstico por imagem que combina o uso de raio-x com computadores especialmente adaptados. É utilizado para criar imagens detalhadas dos mais variados tecidos do corpo humano.



