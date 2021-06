Sala adaptada para instalação do novo tomógrafo em Cruzeiro do Sul vai custar 500 mil reais

A instalação de um novo tomógrafo no Hospital do Juruá é aguardada com ansiedade pela população de Cruzeiro do Sul e região. Isso porque o equipamento antigo, frequentemente tem dado problemas, se limitando apenas ao atendimento à pessoas internadas. Recentemente até a função de exame para crânio está desativada. No momento com o equipamento atual, os exames só são feitos no abdômen e se o paciente tiver menos de 100 quilos.

O novo tomógrafo foi adquirido pelo governo do estado do Acre, através de emenda parlamentar da deputada Federal Jéssica Sales.

Na verdade, tanto os municípios de Cruzeiro do Sul como Brasiléia foram beneficiados com o recurso para a compra desse equipamento, sendo um para cada cidade.

Desde fevereiro desse ano que Cruzeiro do Sul já havia recebido o tomógrafo, mas ainda não implantado por falta de uma sala estruturada e adaptada para recebê-lo. Segundo a Coordenadora Regional de Saúde, Catiana Rodrigues, o serviço de construção do novo espaço começa nesta quinta-feira,17 de junho.

“Hoje a base da sala é de 12 centímetros e a gente precisaria de 18 centímetros para estar fazendo a instalação desse novo tomógrafo e toda uma readequação da sala onde está o aparelho antigo. Então o governo do Acre fez a aquisição desse novo equipamento. Foi feito um levantamento para a sua instalação. Tivemos que construir um novo espaço, com custos à cima de 500 mil reais para a readequação de outra sala. Tem todo um processo necessário, desde um projeto até a construção, ainda mais quando o serviço é público. Em um prazo de pouco mais de 30 dias, estaremos dando inicio a instalação do equipamento para atender a população”, garantiu.

Os aparelhos de tomografia computadorizada captam imagens detalhadas que reconstroem tridimensionalmente partes do corpo e dão aos médicos uma visão fiel do esqueleto, dos pulmões e das vias aéreas, além de outros órgãos internos.



