Saiba como você poderá receber o PIS/Pasep

Os cidadãos que trabalharam ao menos 30 dias em 2019 com a carteira assinada podem sacar o seu abono salarial PIS/Pasep. O pagamento foi iniciado em julho do ano passado e será estendido até o fim deste mês.

Quem pode receber o PIS/PASEP?

Em 2021, os pagamentos estão sendo concedidos aos trabalhadores que exerceram suas atividades em 2019. Embora essa seja uma condição determinante ao abono, o cidadão precisa:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido durante o tempo de trabalho uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2019;

Ter exercido atividade remunerada, ao menos por 30 dias, consecutivos ou não, em 2019;

Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2019.

Como sacar o PIS/PASEP?

Para os trabalhadores de empresas privadas (PIS), caso a Caixa não consiga depositar o abono em conta já existente ou na conta poupança social digital, o cidadão poderá sacar o benefício com o Cartão do Cidadão e senha nos caixas eletrônicos, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, bem como nas agências da instituição apresentando um documento oficial com foto.

Já para os servidores públicos (Pasep), o abono pode ser sacado nas agências do Banco do Brasil, conforme o método de resgate.

Vale ressaltar que para ambos os casos o benefício estará disponível até o dia 30 de junho de 2021 e, caso o resgate não seja realizado, o dinheiro voltará aos cofres públicos.

Além disso, há uma variação no valor do abono, de R$ 92 a R$ 1.100 de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2019.

Referindo-se ao saque do PIS, os trabalhadores podem buscar mais informações sobre o recebimento por meio do telefone 0800-726-02-07 da Caixa, ou acessando o site da instituição na opção “Consultar Pagamento”. Para isso, é necessário ter o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos.

Sobre o Pasep, o servidor público pode obter mais informações pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil, ou no portal da instituição financeira.