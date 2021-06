Rua Padre Egídio começa a ser revitalizada pela Prefeitura de Sena Madureira

Nesse início de verão, a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue intensificando o trabalho de revitalização dos trechos críticos da Rua Padre Egídio, umas das vias mais extensas da cidade.

De acordo com o Secretário de Obras, Édson Cameli, após a conclusão dessa primeira etapa que consiste em um trabalho de terraplanagem e preparação da base para receber a operação Tapa Buracos, a Determinação do prefeito Mazinho Serafim (MBD) é que a via supracitada receba pavimentação asfáltica.

“Estamos preparando a base para logo em seguida aplicar o recapeamento asfáltico. Os locais que estavam bastante deteriorados fizemos terraplanagem, já os trechos que apresentava pouco buracos, nossa equipe preparou para Tapar com Asfalto. A Rua Padre Egídio tem cerca de 1.300 metros de extensão, por isso o trabalho é um pouco mais demorado, estamos concentrados nos trechos mais críticos, o próximo passo é a Pavimentação com CBUQ (Asfalto Quente)”, Disse o Secretário.

Além da Rua acima mencionada, o Poder Público Municipal também pavimentará outras vias do município. Essas ações de infraestrutura, irão proporcionar uma significativa melhora na trafegabilidade, e consequentemente uma melhor qualidade de vida aos munícipes.

