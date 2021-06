Rio Branco segue com vacinação de pessoas com 18 anos ou mais contra a Covid-19 neste sábado (12)

O público que precisa tomar a segunda dose da vacina, conforme data descrita na carteira de vacinação, pode procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.

Para receber a vacina, o público da primeira dose só precisa apresentar o contracheque ou declaração da empresa onde trabalha, documento com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e ser incluído na planilha da vacinação.

Nesta sábado, apenas o drive-thru montado no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac) vai abrir para vacinar os servidores da Educação.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 341.300 doses de vacinas e foram aplicadas 215.492 até essa sexta (11), data da última atualização, sendo 152.706 da primeira dose e 62.786 da segunda. Rio Branco aplicou 99.964 doses e Cruzeiro do Sul 24.649.