Rio Branco retoma aplicação da 1ª dose contra Covid-19 para pessoas a partir dos 37 anos nesta sexta-feira

Com a chegada de três lotes de vacinas no Acre, nesta quinta-feira (24), Rio Branco volta a vacinar o público geral contra a Covid-19 nesta sexta (25). Pessoas a partir dos 37 anos podem buscar um dos 12 pontos de vacinação e tomar a primeira dose.

Publicidade Público geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

A imunização de grávidas e mulheres no pós-parto com e sem comorbidade segue normalmente também na Urap Ary Rodrigues, bairro Seis de Agosto, das 8h às 16h.

A primeira dose foi suspensa para o público geral na terça (22) por falta de imunizante. Até esta quinta, era feita apenas a imunização de gestantes e puérperas e aplicação da 2ª dose na capital.

As pessoas que precisam tomar a segunda dose também podem procurar um dos 12 pontos abertos. Além disso, o governo abre, também nesta sexta, uma tenda em frente ao Palácio Rio Branco exclusiva para quem está no prazo de receber a segunda dose.

O mutirão se estende até o sábado (26) das 8h às 16h.

Locais de aplicação da 1ª e 2ª dose:

Urap Bacurau

Urap Valdeisa Valdez

Urap Eduardo Assmar

Urap Rosângela Pimental

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap Maria Barroso

Policlínica Barral y Barral

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Tenda em frente ao Palácio Rio Branco

Vacinação de grávidas e puérperas:

Urap Ary Rodrigues – das 8h às 16h

Vacinação no Acre

O Ministério da Saúde enviou o primeiro lote da vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, para o Acre. A remessa chegou ao aeroporto de Rio Branco na tarde desta quinta-feira (24) juntamente com outros dois lotes com doses da Pfizer e CoronaVac.

Dos três lotes recebidos, apenas da CoronaVac vai ser destinado para a segunda dose. O envio dos imunizantes será feito ainda nesta quinta, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI). As doses são aplicadas conforme o planejamento e recebimento nos municípios.

Ao todo, o estado acreano recebeu nesta quinta 26.770 doses para continuar com a imunização dos moradores contra a Covid-19. São 14.750 doses da Coranavac, 7.020 da Pfizer e 5 mil doses da vacina Janssen.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 436.360 doses de vacinas e foram aplicadas 297.465 até essa quinta (24), data da última atualização, sendo 229.278 da primeira dose e 68.187 da segunda. Rio Branco aplicou 150.538 doses e Cruzeiro do Sul 34.075.