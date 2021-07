Rio Branco passa a vacinar pessoas a partir dos 34 anos contra a Covid-19 nesta quinta

“Não sei quanto ficou para Rio Branco. Baixei para 34 anos, acaba com o que tenho e chega mais doses na quinta [2]. Estava vacinando bem o público de 35 anos, não poderia descer e faltar doses. Usei as doses que já tínhamos”, complementou.

Dos 12 pontos abertos nesta quarta, seis vão aplicar a primeira e segunda dose e outros seis apenas a segunda. (Veja lista abaixo). Para receber a vacina, o público precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

A imunização de grávidas e mulheres no pós-parto com e sem comorbidade segue normalmente também na Urap Ary Rodrigues, bairro Seis de Agosto, das 8h às 16h.

Quem tomou as vacinas da AstraZena ou Fiocruz, se tiver com o período de 45 dias ou mais da primeira dose também deve procurar os pontos de vacinação para receber a segunda dose do imunizante.

Locais de aplicação da 1ª e 2ª dose

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap Bacurau.

Locais de aplicação somente da 2ª dose:

Urap Maria Barroso

Urap Rosangela Pimentel

Urap Valdeiza Valdez

Urap São Francisco

Policlínica Barral y Barral

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Grávidas e pós-parto – Urap Ary Rodrigues

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 339.602 até essa quarta (30), data da última atualização, sendo 259.791 da primeira dose e 79.674 da segunda. Rio Branco aplicou 169.439 doses e Cruzeiro do Sul 41.732