Rio Branco antecipa vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 55 anos nesta terça-feira

Com baixa procura pela vacina contra a Covid-19 nessa segunda-feira (14), a Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) decidiu avançar na faixa etária e abre a vacinação para as pessoas a partir dos 55 anos nesta terça (14).

Publicidade Na segunda, a Semsa começou a vacinar o público em geral de 59 anos ou mais. A ideia era seguir em ordem decrescente de idade, mas, com a pouca busca pelo imunizante, as equipes vão avançar na faixa etária.

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, destacou que as unidades vão abrir normalmente no feriado desta terça, quando é celebrado aniversário de 59 anos do Estado do Acre.

“A equipe sentou e fez uma avaliação agora à tarde [segunda-feira,14] e vamos descer para 55 anos. Procure uma unidade de saúde no feriado, sem desculpas, e tome sua vacina”, aconselhou o secretário.

A Semsa abre 8 pontos de imunização das 8h às 16h para atender a população. Há ainda quatro pontos exclusivos abertos para trabalhadores da indústria e construção civil.

O público que precisa receber a segunda dose da vacina, conforme data descrita na carteira de vacinação, pode procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.

Para receber a vacina, o público em geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF. Já os trabalhadores da indústria devem apresentar o contracheque ou declaração da empresa onde trabalha, documento com foto, cartão do SUS.

Pontos de vacinação

Urap Eduardo Assmar

Urap Rosângela Pimentel

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meirelles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Claudia Vitorino

Policlínica Barral y Barral

Urap Maria Barroso

Pontos exclusivos da indústria

Instituto Senai de Tecnologia

Ginásio do Sesi

Parque Industrial, na BR-364, bairro Belo Jardim

Distrito Industrial Universitário

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 341.300 doses de vacinas e foram aplicadas 220.516 até esse sábado (12), data da última atualização, sendo 156.828 da primeira dose e 63.688 da segunda. Rio Branco aplicou 101.932 doses e Cruzeiro do Sul 25.653.