RBD retornará ao Brasil no primeiro semestre de 2022, afirma empresário

O grupo mexicano RBD vem ao Brasil no primeiro semestre de 2022. Em entrevista para o jornalista José Norberto Flesch, o empresário William Crunfli confirmou que a banda marcará presença em território brasileiro.

Publicidade

A data ainda não divulgada, mas ele promete: “é certo que o RBD virá no ano que vem”. O homem, responsável pelas turnês do grupo quando era presidente da empresa Move Concerts, continua: “para o público, o que interessa é isso, vem!”.

O profissional indica que concentrará os shows em São Paulo. Durante a conversa, o jornalista questiona o porquê do Rio de Janeiro não ser mais preferência para artistas internacionais.

“No Rio, você tem dificuldades locais, apesar de ter uma arena muito bacana. Um outro ponto é que o Rio está vivendo muito o funk. Está muito ligado no funk. E não é qualquer artista internacional que dá certo no Rio. Temos que tomar cuidado com essa cidade”, pontua William Crunfli.

O empresário comenta que, mesmo com essa situação, o maior público do RBD foi em seus shows na capital carioca.

A última vez que o grupo mexicano esteve no Brasil foi em 2008 para a “Turnê do Adeus”. Na época, os integrantes passaram por Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.

No início deste mês, a banda lançou o álbum “Ser O Parecer: The Global Virtual Union” em todas as plataformas de streaming de música. O disco reúne os principais sucessos e traz versões ao vivo do show virtual que aconteceu em dezembro do ano passado.