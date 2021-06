Raissa Barbosa está curtindo Dubai com novo affair

Raissa Barbosa está viajando para Dubai após ter um surto e ir parar no hospital.

A moça, que recebeu o diagnóstico de depressão, resolveu viajar para mudar de ares e se recuperar mentalmente. Internautas suspeitam que ela não esteja sozinha no passeio.

O acompanhante seria um empresário de Recife. Não se sabe ainda se são só amigos ou se estariam se conhecendo melhor.

A ex-participante de A Fazenda 12 está na cidade dos Emirados Árabes há três dias e estava afastada das redes sociais para tentar sair da crise de ansiedade.

Ela fez uma postagem na qual está posando em uma das praias de Dubai com vários dos arranha-céus característicos da cidade. Na legenda, ela colocou:

“Preciso respirar novos ares, conhecer novos lugares, mudar a direção daquele caminho que me trouxe ate aqui, preciso de um amor e também do ardor, preciso parar de me machucar e voltar a respirar…”

O empresário acabou privando o perfil dele no Instagram após a divulgação do suposto affair com Raissa Barbosa.

O empresário de natural de Recife, trabalha com investimento financeiro e diz no perfil que já movimentou mais de R$ 1 milhão.

Na noite do ultimo dia 14 (segunda-feira), A ex-peoa teve que ir às pressas para o hospital após gravar stories no Instagram dizendo que não aguentava mais a situação que estava vivendo.

Ela não revelou o motivo do problema. O empresário dela, Danilo Faro, foi acompanhá-la no hospital.

Após toda a situação, Raissa falou com os fãs mais uma vez, agora para tranquilizá-los: “Já tive alta. Estou na casa do meu empresário, Danilo”, disse a ex-peoa.

Vale lembrar que a ex-vice Miss Bumbum é diagnosticada com o transtorno de Bordeline, em que a pessoa tem mudanças bruscas de humor.