Quina de São João: oito apostas dividem prêmio de mais de R$ 200 milhões

Foram sorteados neste sábado (26) os números da Quina de São João, com prêmio de R$ 204,8 milhões, o maior da história deste sorteio. Oito apostas acertaram a seis dezenas, e cada uma receberá cerca de R$ 25,6 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 25 – 28 – 36 – 60 – 61.

Ao todo, 2.143 apostas acertaram a quadra. Cada uma receberá R$ 9.276,34.

De acordo com o banco, caso haja apenas um ganhador e o dinheiro seja aplicado na poupança, é possível receber mais de R$ 383 mil por mês ou adquirir 125 apartamentos de luxo.

Como apostar

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos que já estão disponíveis nas lotéricas e pela internet até as 18h de sábado. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2.

Concurso especial

Esta é a décima edição da Quina de São João. No ano passado, cinco apostas dividiram o prêmio de R$ 152 milhões.