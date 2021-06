“Quero ser deputado federal para ajudar principalmente a regional Purus”, diz Mazinho Serafim

Durante entrevista cedida na noite desta quinta-feira (17) ao “papo informal” do Site Notícias da Hora, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) falou pela primeira vez publicamente que é de fato pré candidato à Deputado Federal no pleito eleitoral do próximo ano. De acordo com ele, a decisão de aceitar esse novo desafio, parte da vontade de ajudar Sena Madureira à se desenvolver. E não só Sena Madureira, mas também a Regional Purus que também conta com os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Serafim declarou que a região carece de investimentos mais volumosos, e essa carência parte do princípio de a Regional não ter um parlamentar federal genuinamente da região para o representar, por essa razão, após conversar com seu grupo político, aceitou a missão.

“Quero falar aqui que eu sou pré candidato à Deputado Federal, pois sei da necessidade existente em nossa região. Se eu chegar lá, vou ajudar todo o estado, mas principalmente nossa regional Purus que até o momento não elegeu um deputado federal de casa para o representar, por isso há uma demanda grande de investimentos que só será possível se tivermos um parlamentar que mora e conhece os problemas da nossa regional. Sena Madureira é grata pelos investimentos dos Deputados Federais Flaviano Melo e Jéssica Sales (Ambos do MDB-AC). Mas eu sinto que podemos mais, por isso vou colocar meu nome à disposição”, frisou Mazinho Serafim.

Vale destacar que em sua história centenária, Sena Madureira nunca elegeu um Deputado Federal. Enquanto que municípios menores conseguiram esse feito. Contando com o prestígio e o respeito da maioria da população asenamadureirense, Mazinho Serafim tem tudo para fazer história e se tornar o primeiro Deputado Federal eleito pela princesinha do Iaco



