Quem são os 10 homens mais ricos do mundo em 2021; atualizado em junho

Quer saber quem está no topo? Reunimos em uma lista os dez homens mais ricos do mundo em 2021, segundo consulta a Forbes em junho deste ano. Juntos, esses magnatas somam nada menos que US$ 1.275 trilhões.

Ainda segundo a revista Forbes, a lista de “ultrarricos” se expandiu após a pandemia ter atingindo em cheio as economias mundiais e “ameaçado subsistência de pessoas de todo o mundo”.

A revista afirmou que, ao todo, os bilionários valem US$ 13,1 trilhões, US$ 5 trilhões a mais do que a soma de riquezas registradas em 2020, que foi de US$ 8 trilhões.

Os Estados Unidos seguem liderando a lista com a maior parte dos “ultrarricos”, seguidos da China.

Veja abaixo quem são os 10 homens mais ricos do mundo:

1 – Bernard Arnault – homens mais ricos do mundo em 2021

Fortuna estimada: US$ 192,2 bilhões

Setor: Moda e Varejo (LVMH)

O francês Bernard Arnault é o homem mais rico do mundo, segundo o painel de bilionários que faz o ranking de fortunas da Forbes em tempo real. Bernard Arnault é dono de um grupo que reúne mais de 70 marcas de alta costura, empresas de joias, cosméticos e bebidas, como a Louis Vuitton, Sephora, Christian Dior, Tiffany&Co e a Dom Pérignon .

A fortuna da família começou com o pai de Bernard, que iniciou o império no ramo da construção, mas foi de fato com Bernard Arnault que o império se consolidou.

O francês estudou na Ecole Polytechnique, viveu nos Estados Unidos onde atuou no mercado imobiliário até voltar ao seu país de origem, a França.

Hoje Bernard Arnault é o CEO da LVMH, o grupo francês que é o maior do mundo especializado em produtos de luxo e tem uma fortuna correspondente a 192,2 bilhões de dólares, segundo o ranking da Forbes.

2- Jeff Bezos

Fortuna estimada: US$ 185,9 bilhões

Setor: tecnológico (Amazon)

Fundador da maior loja de varejo on-line do mundo, Jeff Preston Bezos é americano e começou seu trabalho no fundo de casa, em Seattle, cidade onde vivia, aos 30 anos de idade.

Com diploma de engenharia elétrica e ciências da computação pela Universidade de Princeton, Jeff Bezos foi considerado o homem mais rico do mundo por quatro vezes consecutivas, até perder o posto para Bernard Arnault.

Hoje ele tem uma fortuna estimada em 185,9 bilhões de dólares, segundo a Forbes.

A trajetória de Bezos começou no setor de tecnologia, mas ele expandiu seus negócios e hoje é dono do jornal The Washington Post e da companhia aeroespacial Blue Origin, além de ter investimentos em empresas como Google e Uber.

Enquanto o mundo demitiu funcionários durante a pandemia, a Amzon contratou mais de 175 mil novos colaboradores só entre os meses de março e abril de 2020, o que demonstra a força dos negócios de Jeff Bezos.

3- Elon Musk – homens mais ricos do mundo em 2021

Fortuna estimada: US$ 147,9 bilhões

Setor: automotivo (Tesla e Space X)

Filho de um sul-africano e uma mãe canadense, Elon Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, mas ainda jovem se mudou para os Estados Unidos, onde fundou sua primeira empresa, a Zip2 Corporation, responsável por fornecer conteúdos para jornais online, na década de 1990.

Antes de construir seu império com a Tesla e a Space X, Elon Musk fundou a empresa X.com que deu origem ao PayPal, vendida posteriormente para o eBay.

Criada por Elon Musk, a Tesla foi a empresa pioneira na venda de carros elétricos, enquanto a SpaceX é foi a primeira a vender um voo comercial para a Lua, se consagrando também como pioneira da iniciativa privada a mandar alguém para o espaço em seu próprio foguete.

A menos conhecida das três empresas, é a Solar City, voltada para a fabricação de painéis solares que construiu a fortuna avaliada hoje em 147,9 bilhões de dólares.

4- Bill Gates

Fortuna estimada: US$ 126,2 bilhões

Setor: Tecnologia (Microsoft)

Gênio da informática, o americano Bill Gates criou seu primeiro software aos 13 anos de idade. Um dos nomes mais conhecidos no ramo da tecnologia, Gates fez fortuna e hoje tem um patrimônio avaliado em 126,2 bilhões de dólares.

Sem nunca ter concluído uma faculdade, Bill Gates chegou a estudar informática na Universidade de Harvard, mas não concluiu, deixando o curso de lado para montar a Microsoft junto do amigo e sócio Paul G.Allen.

Um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates também se destaca pelo trabalho filantrópico. Ao lado da esposa, Melinda Gates, ele administra a maior fundação privada do planeta, a Bill & Melinda Gates Foundation.

5- Mark Zuckerberg

Fortuna estimada: US$ 118,6 bilhões

Setor: Tecnologia (Facebook)

A trajetória de Mark Zuckerberg começou no campus de Harvard, quando ele desenvolveu uma rede social no alojamento da faculdade ao lado de colegas, em 2004. O que ele não imaginaria é que sua rede social ultrapassaria a universidade e chegaria a todo o mundo.

Fundador do Facebook, considerada ainda a maior rede social do mundo, Mark Zuckerberg depois comprou o Instagram, o WhatsApp e a startup Oculus VR, relacionada com a realidade virtual.

E foi com a rede social mais famosa do mundo que o americano fez uma fortuna avaliada em 118,6 bilhões de dólares.

6- Warren Buffet – homens mais ricos do mundo em 2021

Fortuna estimada: US$ 110,2 bilhões

Setor: Finanças e investimentos (Berkshire Hathaway)

Do mercado financeiro saiu a fortuna do americano Warren Edward Buffett. Um dos maiores investidores de todos os tempos hoje está à frente da companhia Berkshire Hathaway, que tem mais de 60 empresas muito diferentes entre si. A companhia é possui a Duracell e a cadeia de restaurantes Dairy Queen.

Mesmo com toda a sua habilidade no mundo dos negócios, Warren Buffett tem uma recusa em seu currículo, ele não foi aceito na Harvard Business School, e acabou fazendo seu mestrado em economia pela Universidade de Columbia.

A fortuna do investidor é avaliada em 110,2 bilhões de dólares.

7- Larry Elisson

Fortuna estimada: US$ 104,7 bilhões

Setor: Tecnologia (Oracle)

Também é da tecnologia que o americano Lawrence Joseph Ellison, conhecido como Larry Ellison, construiu seu patrimônio. Em 1977, Larry Ellison fundou a gigante Oracle Corporation, empresa no mundo dos softwares, hardwares e comércio de banco de dados.

Larry Ellison chegou chegou a frequentar a Universidade de Illinois, mas deixou o curso quando a mãe adotiva morreu, ainda na década de 1960. Ele até chegou a frequentar a Universidade de Chicago, mas também desistiu.

Trabalhando na área da informática, Larry Ellison lançou a Oracle, que logo se tornou bastante popular, onde foi CEO por quase 40 anos. Com um percentual de 35,4% da empresa hoje, a fortuna de Larry é estimada em 104,7 bilhões de dólares.

8- Larry Page – homens mais ricos do mundo em 2021

Fortuna estimada: US$ 102,4 bilhões

Setor: Tecnologia (Google)

Graças a Larry Page que hoje você pode procurar e encontrar resposta para absolutamente qualquer dúvida. Criador do Google, Larry Page fundou em 1998 o site de buscas, ao lado do amigo e sócio Sergey Brin. Desde muito cedo Larry teve todo incentivo para seguir no caminho da informática, pois tinha em casa o exemplo: era filho de programadores e professores da Universidade de Michigan.

O império de Larry Page começou com o Google, mas hoje sua fortuna conta com vários subprodutos como o YouTube, o Gmail e o sistema operacional Android.

O patrimônio estimado de Larry Page é de 102,4 bilhões de dólares.

9- Sergey Brin

Fortuna estimada: US$ 99,3 bilhões

Setor: Tecnologia (Google)

No ranking da Forbes, Sergey Brin está em nono lugar, logo atrás do sócio que fundou junto dele o Google, em 1998.

Nascido na Rússia, Sergey Brin foi morar nos Estados Unidos com a família ainda criança.

Ele e o sócio se conheceram no campus da faculdade, quando Sergey Brin estava fazendo o doutorado. Juntos eles desenvolveram o que viria a revolucionar toda a sociedade, a maior ferramenta de busca do planeta.

Sergey deixou o doutorado para se dedicar exclusivamente ao Google. Hoje ele tem uma fortuna avaliada em 99,3 bilhões de dólares.

10- Amancio Ortega

Fortuna estimada: US$ 87,8 bilhões

Setor: Vestuário (Zara)

Completando a lista, em décimo lugar está o espanhol Amancio Ortega, um dos varejistas de roupas mais ricos do mundo. Estamos falando do dono da Zara.

Pioneiro do fast fashion, ele ganha mais de US $ 400 milhões em dividendos por ano. Ele investiu seus dividendos principalmente em imóveis em Madrid, Barcelona, ​​Londres, Chicago, Miami e Nova York.