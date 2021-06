Público a partir dos 38 anos será vacinado contra a Covid-19 em Rio Branco neste domingo (20)

A Prefeitura de Rio Branco continuará o mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Ginásio do Sesi, no bairro Manoel Julião, neste domingo (20). Pessoas a partir de 38 anos sem comorbidades poderão ser vacinadas durante o mutirão deste domingo.

Publicidade

O mutirão no Ginásio do Sesi ocorre das de 8h às 22h e, ao todo, há 15 vacinadores e mais 35 registradores no local para garantir a imunização das pessoas. Para receber a vacina é necessário levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.



Publicidade