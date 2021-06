Provisórios da Prefeitura de Cruzeiro do Sul cobram verbas recisorias e pagamento de salário

Há duas semanas alguns professores vêm reivindicando em relação aos seus pagamentos que não teriam sido realizados de maneira correta.

Alguns funcionários relatam que constava no contracheque o dinheiro, porém quando iam ao banco nada tinha dinheiro na conta. Uma outra reclamação é que o valor do contracheque muitos dos professores afirmam que o contracheque de meses anteriores era de um valor e agora veio com o valor menor.

Para esclarecer todas essas situações o secretário de educação do município de Cruzeiro do Sul explica que o servidor no dia do pagamento precisa ir verificar o que está acontecendo na conta. “São lançadas as remessas com todos os servidores. Eles precisam certificar as suas contas porque ainda existem contas irregulares. A gestão está pagamento tudo dentro da lei”.

Em relação as verbas rescisórias o secretário afirma que os professores que finalizaram o ano letivo anterior, são situações que não são salários, são verbas rescisórias e também precisam revisar para saber o que está acontecendo em suas contas. “Essa situação de rescisão do contracheque é a questão dos encargos sociais que precisa pagar”.



