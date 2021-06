A prova de vida no Meu INSS é uma nova forma que se tem de evitar o bloqueio do benefício previdenciário da aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Desde maio o órgão anunciou que retomará com as contas bloqueadas cujos beneficiários não tenham feito a comprovação.

Prova de vida no Meu INSS: como fazer pelo aplicativo

A prova de vida no Meu INSS é a mesma coisa do que se fazia antes, mas com a praticidade de não precisar sair de casa para isso.

Este é o requisito necessário para que existe uma manutenção correta do pagamento dos benefícios previdenciários.

Isso significa que, caso não haja a comprovação, o pagamento é suspenso. Portanto, a prova de vida é imprescindível no que diz respeito à garantia do recebimento mensal de pensão ou aposentadoria.

Sua realização, comumente, ocorre na agência bancária onde o cidadão recebe seu benefício.

Por outro lado, atualmente também está disponível uma possibilidade digital. Dessa maneira, é possível fazer a prova de vida sem sair de casa.

Quem pode fazer?

Essa é uma possibilidade que surgiu ainda em agosto de 2020. Entretanto, à época ela estava em sua primeira fase, de testes. Por isso, apenas 500 mil beneficiários participaram.

Em fevereiro desse ano, então, o INSS anunciou a expansão da possibilidade. Nesta segunda fase houve o anúncio de convocação de outros 5 milhões de aposentados e pensionistas para a participarem da prova de vida digital.

Contudo, somente quem recebe a convocação poderá participar da fase digital. Além disso, a prova de vida não ocorre mais pelo aplicativo Meu INSS. Atualmente ela é exclusiva para o aplicativo meu-gov.br. Com isso, houve a centralização da comprovação digital.

Como saber se o beneficiário está apto para fazer a prova de vida de forma digital?

O INSS está convocando os beneficiários por meio de mensagem SMS e notificações no aplicativo. Da mesma maneira, é possível receber ligações para tal convocação.

No caso dos contatos por mensagem é importante lembrar que o INSS somente se comunica com os beneficiários pelo número 208-41. Em caso de qualquer dúvida quanto à fraude, ainda, o beneficiário pode contatar a Previdência pelo número 135.

Passo a passo da prova de vida no Meu INSS

Para fazer a prova de vida digital, basta seguir os passos simples:

Abrir o app Meu INSS;

O beneficiário será redirecionado para o app Meu Gov Br;

No aplicativo Meu Gov Br, clicar no ícone “autorizações” e ir clicando em “autorizar” no que estiver pendente;

Clicar no ícone “realizar validação” a fim de aceitar as autorizações;

Clicar em “permitir” para o aplicativo ter acesso ao celular (câmera);

Preencher os dados solicitados para confirmar a identidade, clicando em “prosseguir”;

Posicionar o celular centralizado no rosto para tirar uma foto, seguindo o restante das instruções.

Após o término dos movimentos solicitados, a prova de vida no Meu INSS estará concluída. Assim, aparecerá a seguinte mensagem na tela “validação facial realizada com sucesso!”. Ademais, será enviada uma notificação elo Meu Gov Br assim que o INSS finalizar o processo.