Prova de vida do INSS: veja casos em que idoso pode fazer a comprovação em casa

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a ser obrigatória neste mês.

Os aposentados e pensionistas que não não fizerem a comprovação terão o dinheiro bloqueado . Sendo assim, vale ficar atento às possibilidades de faze-la sem sair de casa .

Por exemplo, acamados, hospitalizados, pessoas com dificuldade de locomoção e idosos com idade acima 80 anos podem solicitar prova de vida em casa, por meio da visita de um funcionário do instituto.

Na segunda-feira (14), um idoso que foi de maca a uma agência bancária fazer a prova de vida do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) morreu em Piripiri, cidade do interior do Piauí, de acordo com informações do UOL.

O caso do idoso de 80 anos ficou conhecido após uma familiar postar em redes sociais a obrigatoriedade de o idoso ir a uma agência do Banco do Brasil para realizar a prova. Ele sofria de sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) e estava acamado.

Para isso, é necessário agendar o serviço pelo telefone 135, solicitar pelo aplicativo Meu INSS ou no site gov.br/meuinss.

Como pedir pelo telefone

Telefone para o número 135 no horário de atendimento, das 7h às 22h, de segunda a sábado

Tenha em mãos o número do CPF da pessoa para quem quer pedir o atendimento

Ao ouvir as opções informadas pela gravação, digite 0 (zero) para falar com um atendente

Informe o serviço que deseja pedir, como prova de vida ou cadastro e renovação de procuração

Como pedir pelo aplicativo