Professores de Cruzeiro do Sul vão ganhar aumento de R$ 1 mil a partir de julho

O valor, que vai ser pago retroativo ao mês de maio, é de verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb). Conforme o prefeito, o abono vai constar no contracheque dos professores como sendo um auxílio alimentação.

O prefeito explicou que os municípios precisam usar cerca de 70% do recurso que recebem do Fundeb em remuneração dos profissionais. Ela afirmou que comparando o que Cruzeiro do Sul recebeu em cinco meses no ano passado com o que foi recebido nos cinco meses desse ano, houve um aumento de quase R$ 6 milhões.

“Temos dinheiro em conta do Fundeb e tomamos uma decisão política e técnica de que vamos distribuir esse dinheiro com os professores. Estamos vivendo um momento de pandemia, onde o trabalho deles aumentou, tiveram que se sacrificar mais, tiveram que usar seu computador em casa, que usar sua internet para poder garantir que o conhecimento chegasse até nossos alunos. Então, nada mais justo do que agora a gente premiar esses professores. A partir de maio, o salário do professor de Cruzeiro do Sul será o maior salário de professor dos municípios do Acre”, afirmou.