Professor de religião que mandou nude para alunos de escola no Acre diz que foto era para namorada: ‘Foi um erro’

Envolvido na polêmica do envio de um nude em um grupo de alunos do 7º ano da escola Anthero Soares Bezerra, em Xapuri, no interior do Acre, o professor Vanderley Viana de Lima, de 67 anos, disse ao G1, nesta segunda-feira (28), que cometeu um erro e que foto era para ser enviada a uma namorada.

“Não tenho muito que me manifestar porque não se conserta erro. Quero dizer que não agi dessa forma de maneira alguma, estava conversando com uma namorada e ela pediu que mandasse a foto para ela e quando fui enviar, digitei no lugar errado e publiquei”, contou.

Os alunos foram surpreendidos na noite dessa sexta-feira (25) ao receberem no grupo da escola no WhatsApp um nude do professor de religião da escola. Na foto, o professor mostra o pênis e é possível ver parte do seu rosto ao fundo. Nenhuma mensagem foi enviada depois da imagem. No grupo estão alunos de 13 a 15 anos.

O professor disse que depois do episódio apagou a foto e falou que se desculpou com os alunos, pais e também a direção da escola.

“Imediatamente apaguei, depois me desculpei e disse que em momento algum fiz isso com maldade, apenas foi erro meu porque não sei mexer direito em celular. Pedi perdão a eles e afirmei que não foi por maldade. Tenho o maior respeito pelas pessoas. O que aconteceu foi isso, não mandei foto para aluno, nada, cliquei errado, mas tiraram um print e espalhou e virou essa polêmica. Já fiz uma nota pedindo perdão aos pais e aos alunos. Foi um erro meu, fui burro”, acrescentou.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE), informou ao G1 que o caso foi enviado para o Departamento de Sindicância da secretaria para abertura de processo e determinando o afastamento imediato do professor de sala de aula.

O professor disse que aguarda a decisão da escola e da secretaria quanto ao que deve acontecer com ele.

“Disse que a decisão que eles tomarem não posso fazer nada. É uma coisa que não fiz por maldade, é um jogo político. Eu mesmo pedi se quiserem me tirar da disciplina, me devolvam, me coloquem para onde quiser. A gente tem que pagar pelos erro

Apuração

A direção da escola disse que não vai se posicionar sobre o caso. Em nota enviada ao G1, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) informou que também soube da postagem nesse sábado (26) e reforçou que vai apurar o caso. “Adotaremos as providências necessárias para a rigorosa apuração e responsabilização”, diz a nota assinada pela secretária Socorro Neri.

O G1 também procurou a Polícia Civil, que informou que teve conhecimento da postagem e que na segunda (28) deve abrir um procedimento para apurar o caso.

Vanderley Lima é bastante conhecido na cidade, além de ser ex-prefeito e pastor, ele sempre concorre a cargos políticos. A última tentativa foi ainda no ano passado, quando saiu candidato a vereador pelo MDB, mas não foi eleito.



