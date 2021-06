Procon notifica Amazonas Energia após apagão em Manaus

Publicidade

A Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações formalizadas no órgão – entre janeiro e maio deste ano, foram 437 registros no órgão.

Caso haja comprovação de má prestação de serviço ou ausência de resposta, a empresa poderá ser multada.

“Recebemos denúncias de vários pontos da cidade, como os bairros Jorge Teixeira, Nova Cidade, Parque 10, conjunto Viver Melhor. Estamos colhendo essas informações. É importante lembrar que a interrupção no fornecimento de energia elétrica é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O acesso à energia representa a garantia de um direito fundamental”, ressalta o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.