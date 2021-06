PRF no Acre participa de mais um evento de incineração de drogas no estado

Nesta sexta-feira (25), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre, Getúlio Azevedo, participou de mais um evento de incineração de drogas apreendidas no estado do Acre.

Desta vez o evento foi organizado pela Polícia Civil do estado do Acre. As drogas incineradas foram as de ocorrências encaminhadas para a polícia judiciária do estado por outras forças de seguranças, como por exemplo a PRF e a PM, e também as feitas pela própria Polícia Civil.

No total foram incinerados 593 quilos de maconha e 459 quilos de cocaína, mostrando que as polícias estão cumprindo o papel no combate ao tráfico de drogas e as diretrizes da Secretaria Nacional de políticas Sobre Drogas (SENAD) de reduzir a oferta de drogas no país.

As drogas são incineradas com autorização judicial, após já terem tramitado no processo as perícias de comprovação de materialidade do crime de tráfico.

Participaram do evento representantes da Polícia Civil, delegado Josemar Portes, da Polícia Federal, o superintendente DPF Érico Barboza Alves, da Polícia Militar, do IAPEN, do MPE e vigilância sanitária.



