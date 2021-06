PRF apreende 16,5 kg de skunk na rodovia AC-40

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre apreenderam, na manhã desta terça-feira (22), 16,5 kg de skunk na rodovia AC40, no município de Rio Branco.

Publicidade

Equipe que fazia patrulhamento entre as rodovias BR-364 e BR-317, ao passar pelo trevo do Quinari, avistou veículo com características idênticas às informadas em denúncia anônima recebida pelo centro de controle operacional da PRF. Após confirmação de ser o veículo informado, a equipe alcançou e abordou o automóvel já na AC40, entre os municípios de Senador Guiomard e Rio Branco.

Dentro do veículo havia um casal e uma criança de dois anos. No banco traseiro, dentro de sacolas plásticas, foram encontrados embalagens com substância com características de skunk (um tipo de maconha mais potente e com maior valor de mercado). Ao todo havia 16,5 kg da substância. Aos policiais, a mulher alegou desconhecer o conteúdo das sacolas, mas o motorista assumiu que receberia pagamento para transportar o produto até Rio Branco.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao casal e os encaminharam para a Polícia Federal de Rio Branco, juntamente com a droga e o veículo utilizado no transporte.



Publicidade