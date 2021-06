Prefeitura já reabriu mais de 100 quilômetros de ramais em Sena Madureira neste início de Verão

A Prefeitura de Sena Madureira segue a todo vapor com o trabalho de Abertura e Reabertura de Ramais na zona rural do município. À exemplo disso, apenas neste início de verão, mais de mil km de ramais já foram reabertos, um trabalho executado exclusivamente pela gestão municipal, a informação foi repassada pelo Coordenador de Ramais, Fabrício Moreira.

Seguindo uma determinação do prefeito Mazinho Serafim (MDB), as equipes da Secretaria Municipal de Obras, lideradas pelo gestor da pasta, Édson Cameli, e pelo Coordenador de ramais Fabrício Moreira, estão diariamente empenhadas nesta demanda, e com a missão de tirar centenas de famílias rurais do isolamento.

Em que pese o baixo quantitativo de máquinas à disposição, o poder público municipal não tem medido esforços para dar celeridade ao trabalho, e assim possa concluir o mais breve possível. Vale destacar que Sena Madureira tem a maior malha viária de ramais do Estado com exatos 2.740 km.

Outro ponto à ser destacado é que esse trabalho está sendo realizado via Recursos Próprios, mesmo diante da crise financeira desencadeada pela pandemia de covid-19, a Administração Municipal tem procurado meios para atender as necessidades dos moradores de áreas rurais.

CONFIRA A LISTA DOS RAMAIS QUE ATÉ O MOMENTO JÁ FORAM REABERTOS E EM QUAIS O TRABALHO ESTÁ EM ANDAMENTO.

Ramais abertos e em andamento:

Toco Preto

Terçados

Castanhal

Fátima

Mucuripe

Ramal do km 21 e km 23

Ramais do Cassirian km 15, km 17 e km 25

Gleba São Jorge e Venceslau

Ramal do São João

Ramal do Muquém

Linha Seca

Pinduca

Frauzina

Ramal do 40 (final da linha Seca)

Ramal do 16

Ramal do 40

Ramal do 45

Parte do Ramal km 23

Ramal do Joaquim

Ramal Santa Amélia

Ramal do Fari (Região do Mucuripe)



