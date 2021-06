Prefeitura do AC abre processo seletivo com várias vagas na área social; confira

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, por meio da Secretaria de Assistência Social, abriu um processo seletivo nesta quarta-feira (16) para contratação emergencial.

São 02 vagas para assistente social; 01 para psicólogo; 02 para orientadores sociais; 03 para visitador; e 02 para costureira.

A validade do seletivo é de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Serão duas fases: análise curricular e entrevista de caráter classificatório.

Com carga horária de 40 horas semanais em todos os cargos, a remuneração é de R$ 3 mil para assistente social e psicólogo; R$ 1.200 para orientador social e visitador; e R$ 1.100 para costureira.

As inscrições podem ser realizadas nos dias 16 e 17 de julho, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Rosa do Purus, nos horários de 07h30 as

11h00, e 13h30 às 16h30. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os candidatos, no ato da inscrição para preenchimento da ficha de inscrição, deverão ter em mãos seus documentos originais de identificação com foto, além de CPF (cópia legível), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato firmado com o empregador constando obrigatoriamente o período de início e término do trabalho realizado (cópia legível), diploma de curso superior (para os cargos de nível superior) (cópia legível), Carteira de Registro no Conselho Regional da Profissão – cursos superiores nas seguintes graduações Assistente Social e Psicólogo (cópia legível), declaração de tempo de serviço na área pretendida, se houver, que comprove experiência, emitida pelo empregador e que se enquadrem nos critérios de pontuação do cargo, e título de eleitor (cópia legível).