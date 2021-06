Prefeitura de Sena realizará ações do Programa Saúde Itinerante nas comunidades no ramal do km 38

A Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde estará realizando nesta sexta-feira (18), Mais uma realização do Programa ‘Saúde Itinerante’ no Km 38 da Br-364 (Sentido Sena/Rio Branco). Levando os serviços de saúde para as comunidades do Projeto Joaquim de Matos, Geraldo Fernandes e comunidades adjacentes.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Nildete Lira, uma equipe estará atendendo no projeto Joaquim de Matos e outra equipe estará atendendo na comunidade Geraldo Fernandes. Oferecendo os serviços de atendimento médico, enfermagem e odontológico; além da realização de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites; Vacinação de covid-19, gripe/influenza, vacinação antirrábica, atendimento do Bolsa Família e vários outros serviços que são ofertados nas Unidades Básicas de Saúde.

“Queremos informar as comunidades do Joaquim de Matos, Geraldo Fernandes e outras localidades que a equipe está realizando o saúde itinerante, levando os serviços de saúde para atender a população que reside na zona rural do nosso município. Desde já eu quero agradecer ao prefeito Mazinho Serafim e o Vice-Prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB) junto com toda a nossa equipe de profissionais, pelo trabalho que vem sendo feito. Vamos estar seguindo os protocolos de saúde com relação a pandemia da covid-19, e pedimos aos moradores que possa participar e procurar os serviços de saúde”, disse a secretária.

Por conta da pandemia do Coronavírus, as ações do Saúde Itinerante estavam paradas há pouco mais de um ano. Com a chegada da vacina e a redução nos índices de casos por covid-19, a gestão do prefeito Mazinho Serafim vem retomando aos poucos os trabalhos desse programa de suma importância, que visa atender as comunidades mais distantes da nossa região. Até então, estavam sendo realizadas somente as ações do programa ‘Saúde Ribeirinha’.



