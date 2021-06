Prefeitura de Sena realiza mais de 1.400 atendimentos durante etapa do saúde itinerante nas comunidades Joaquim de Matos e Geraldo Fernandes

Seguindo uma determinação do prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira segue firme com o propósito de levar saúde ao alcançe de todos. A exemplo disso, a Gestão Municipal por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, coordenada pela gestora da pasta, Nildete Lira, realizou ontem (18) o programa Saúde Itinerante, com o fito de ofertar vários serviços de saúde aos moradores da zona rural do município.

Nesta etapa, a ação ocorreu nas comunidades Joaquim de Matos e Geraldo Fernandes, situadas na região dos Ramais Toco Preto e Terçados Respectivamente. Para se ter uma idéia do sucesso da ação, foram realizados 1.428 atendimentos, entre consultas médicas, de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação contra a covid-19 e de rotina, vacinação antirrábica, teste rápido para covid, sífilis, HIV, Hepatites B e C, HPV, distribuição de medicamentos mediante prescrição médica, e atendimentos voltados ao Programa Bolsa Família.

O Saúde Itinerante mobilizou vários setores da administração municipal, como a Vigilância em Saúde Municipal, Setor de Imunização, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, Vigilância Sanitária Municipal, e Secretaria Municipal de Administração, todos unidos na missão de servir à população.

A ação contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), do Vice-prefeito Gilberto Lira (MDB), da Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), dos Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), Sidiney Araújo (PP), Carlos Beliza (MDB), Alípio Gomes (MDB), dos Secretários Municipais Daniel Herculano (Cidadania), Adriana Martha (Administração), Altemir Lira (Educação), e dos Coordenadores da Vigilância em Saúde, Wendy Carolina e da Vigilância Sanitária, Dr. Rodrigo Bortolan. (OBS: A Secretária Nildete Lira não esteve presente, pois estava em um encontro de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Cruzeiro do Sul)

Vale destacar que os formandos do curso de medicina da Faculdade Uninorte também atenderam os moradores, sob a supervisão de médicos formados e registrados no CRM-AC, através de um convênio firmado entre a Prefeitura e a referida Faculdade.

CONFIRA O BALANÇO DOS ATENDIMENTOS DESTA EDIÇÃO DO SAÚDE ITINERANTE.

Consultas Médicas: 307

Testes rápidos: 160

Atendimentos Odontológicos: 56

Vacinação contra a covid-19: 300

Vacinação de rotina: 150

PCCU: 06

Bolsa Família: 49

Vacinação antirrábica: 400



