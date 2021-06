Prefeitura de Sena Madureira realiza serviço de drenagem na Travessa Guilherme

Por determinação do prefeito Mazinho Serafim (MDB) a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras, executou um serviço de drenagem na Travessa Guilherme, localizada nas proximidades da Rua Padre Egídio. No local estão sendo implantadas Manilhas de “1.000” objetivando pôr fim à um esgoto à céu aberto que anteriormente existia na Localidade.

Publicidade

De acordo com o Secretário de Obras, Édson Cameli, essa ação faz parte do cronograma de obras elaborado para ser executado neste verão, e atende à uma solicitação por parte dos moradores da Referida via.

“O prefeito Mazinho recomendou que fizéssemos esse trabalho para contemplar os moradores, com essa ação vamos resolver problemas no tocante à alagamentos e inundações na localidade. Graças a Deus, com a chegada do verão, o trabalho está sendo intensificado. Temos trabalhado com ações de recuperação de ruas, e também serviços de drenagens como é esse caso específico. Através de muito empenho vamos conseguir atender as necessidades da nossa população”, disse o Secretário.

Vale destacar que a gestão compromisso com o povo, se consolida cada vez mais como a administração municipal que mais investiu em saneamento básico na história de Sena Madureira, implantando manilhas em diversos pontos da cidade, e com isso vem solucionando problemas históricos de alagamentos no município. A previsão é que ainda esse ano, outros locais sejam beneficiados.



Publicidade