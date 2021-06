Prefeitura de Sena Madureira realiza ‘Operação Gota’ nas comunidades dos Rios Iaco, Macauã e Caeté

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a coordenação de imunização, durante vários dias a Operação Gota. Projeto esse, criado pelo Ministério da Saúde com objetivo de realizar ações de vacinação em localidades de difícil acesso. O projeto é uma parceria do Governo Federal e Prefeitura onde a meta é vacinar o máximo de famílias ribeirinhas possíveis, ajudando ainda mais na prevenção de doenças.

Publicidade

De acordo com o coordenador de imunização, enfermeiro Donizete Fernandes, as equipes de saúde foram até as localidades mais distantes, onde foram ofertadas as vacinas de Covid-19, Gripe/Influenza e vacinas de rotinas para as famílias ribeirinhas nos rios da nossa região.

Já no início desta semana, foram contempladas as comunidades do Santa Ana, Amapá, Nova Olinda, Campo Ozório, Novo Destino, Recife e Oriente – No Rio Iaco.

No Rio Macauã, foram atendidas as comunidades Lua Nova, Cachoeira e São Sebastião. E no Rio Caeté, foram as comunidades Granja e Cuidado.

Veja os dados abaixo da vacinação nessa semana:

1.231 Pessoas atendidas

1.526 Dose de vacinas aplicadas

Sendo:

874 Covid 1 e 2 dose.

250 Gripe

402 Rotina

Fotos: Cedidas



Publicidade