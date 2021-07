Prefeitura de Sena Madureira executa serviço de drenagem na Rua Manoel Gonçalves, no bairro Bosque

A Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras segue executando serviços de revitalização da malha viária do município. A exemplo disso, nesta quarta-feira (30) a equipe de Obras realizou um trabalho de Drenagem com implantação de Manilhas na Rua Manoel Gonçalves, Bairro Bosque, mais precisamente em frente à Creche Municipal Criança Feliz,

O trabalho foi determinado pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), atendendo à uma solicitação do vereador Alípio Gomes (MDB), e tem por objetivo acabar com um esgoto à céu aberto que existia na Localidade. De acordo com o Secretário de Obras, Édson Cameli, além dessa ação na área de saneamento básico, a Rua também receberá um trabalho de recuperação em sua base.

Cameli esteve pela manhã no local juntamente com o Secretário de Educação, Altemir Lira acompanhando o início do trabalho e falou sobre a ação. “Graças a Deus estamos contemplando mais uma Rua com serviço de drenagem. O prefeito tem se preocupado muito com essa área, pois no inverno causa bastante transtornos aos moradores. A partir de hoje aquele esgoto à céu aberto não vai mais colocar a saúde dos alunos, pais e professores em risco. Essa é mais uma ação do Poder Público Municipal, que tem como principal objetivo melhorar a vida das pessoas”, disse o Secretário.

O Vereador Alípio Gomes, destacou a alegria em ver a comunidade sendo contemplada, através de um pedido seu ao gestor municipal. “Fico muito feliz em ver essa ação aqui em frente à Creche Criança Feliz, à alguns dias em conversa com a gestora da unidade escolar, professora Célia, ela pediu para que a gente solicitasse esse trabalho, não só ela, mas também a ex Deputada Estadual Marileide Serafim também pediu apoio nesta demanda. Agradeço ao prefeito Mazinho Serafim por prontamente atender nosso pedido, cada vez mais, ele se consolida como o prefeito que mais investiu em saneamento básico em Sena Madureira. Esse é um trabalho muito importante, que tem um efeito positivo para a população, apesar de não ser visto, após ser aterrado, o prefeito tem tido isso como prioridade, esse aqui é um exemplo claro do que podemos fazer pela comunidade através de parcerias”, salientou Alípio Gomes.



