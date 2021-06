Prefeito Mazinho Serafim participa de cerimônia da Polícia Militar em Sena Madureira

Na manhã desta quinta-feira (17) o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) participou da Cerimônia de promoção de alguns oficiais da Polícia Militar, lotados no 8° BPM em Sena Madureira, a solenidade ocorreu no auditório do Instituto Federal do Acre (IFAC).

Também estiveram presentes, a Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), o Comandante do 8° BPM M. Jorge, o Delegado de Polícia Marcos Frank, e outras autoridades ligadas à segurança pública no Vale do Iaco.

No uso da palavra, o prefeito parabenizou os oficiais promovidos, bem como também agradeceu aos oficiais que ingressaram na reserva remunerada pelo brilhante trabalho em prol da população senamadureirense ao longo dos últimos anos. “Eu tenho um grande respeito pela Polícia Militar e Civil, pois são eles que diariamente enfrentam a criminalidade de frente. Por isso quero parabenizar a todos pela promoção, e quero agradecer aos amigos que estão indo pra reserva remunerada pelo brilhante trabalho em prol da segurança da nossa comunidade ao longo de todos esses anos”, disse o prefeito.

Mazinho ainda destacou a parceria entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar que culminou numa redução considerável da criminalidade em Sena Madureira. “Nossa gestão tem sido parceria da PM aqui em nosso município, pois nós construímos uma base da Polícia Militar no bairro da pista, que diminuiu bastante os assaltos e outros crimes naquela região. Colocamos Câmeras nos becos daquele bairro que resultaram numa maior segurança aos moradores. Vale lembrar que há 05 anos atrás quando assumimos a Prefeitura, a criminalidade estava em alta em Sena Madureira, tinha tiroteio todo fim de tarde e quase toda semana era registrado um homicídio, mas através dessa parceria nós conseguimos trazer de volta a sensação de segurança a população”, concluiu o gestor municipal.



