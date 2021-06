Prefeito Mazinho Serafim e Sérgio Petecão prestigiam ação do saúde itinerante na zona rural de Sena Madureira

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o senador Sérgio Petecão (PSD) cumpriram uma extensa agenda na zona rural de Sena Madureira nesta sexta-feira (18), acompanhando in loco as ações do Programa Saúde itinerante, realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta etapa, os moradores atendidos foram os que residem nas Comunidades Joaquim de Matos e Geraldo Fernandes, localizadas nos Ramais Toco Preto e Terçados Respectivamente, no km 38 da BR 364 Sentido Sena/Rio Branco. Foram ofertados aos moradores, atendimentos médicos, de enfermagem, testagem rápida, vacinação contra a covid-19 e de rotina, atendimentos odontológicos, vacinação antirrábica, distribuição de medicamentos mediante prescrição médica, atendimentos voltados ao Bolsa família, entre outros.

A ação também contou com a presença do vice-prefeito Gilberto Lira, da Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), da Presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, dos Vereadores Carlos Beliza (MDB), Sidiney Araújo (PP), Alípio Gomes (MDB) e Raimundo dos Anjos (MDB), e dos Secretários Municipais Daniel Herculano (Cidadania), Adriana Martha (Administração) e Altemir Lira (Educação)

Contente em proporcionar esses benefícios à centenas de famílias rurais, o gestor municipal destacou a importância dessa ação e agradeceu a presença do Senador. “É motivo de alegria trazer esses atendimentos de saúde aos meus amigos da zona rural, sei o quanto isso é essencial para eles, por essa razão a nossa gestão não tem medido esforços para ofertar uma saúde de qualidade à quem mais precisa. Quero agradecer ao meu amigo senador Petecão pelos investimentos que tem realizado em Sena Madureira, e por estar aqui conosco prestigiando essa ação importante, muitos desses atendimentos que estão ocorrendo hoje são resultados dos recursos que ele tem destinado para nosso município”, disse Mazinho Serafim.

O Senador Petecão, também destacou a alegria em participar dessa agenda. “Estou muito feliz em participar dessa ação de Saúde juntamente com o prefeito Mazinho, saio daqui com o sentimento de dever cumprido, pois nós temos feito uma parceria com a Prefeitura de Sena Madureira, e estou vendo onde os recursos que nós estamos alocando está chegando. Percebo a satisfação no rosto das pessoas em receber esses atendimentos. Quero parabenizar o Prefeito Mazinho, e toda a equipe da Prefeitura por realizar essas ações em prol dos nossos amigos produtores rurais. Sena Madureira pode continuar contando com meu mandato, estamos juntos”, frisou o Senador.



