Prefeito Mazinho Serafim e Juza Bispo se reúnem com representantes da Funasa e Imac para tratar sobre o projeto do aterro sanitário em Sena Madureira

Na manhã desta quarta-feira (23), o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Juza Bispo, estiveram em Rio Branco reunidos com o Superintendente Regional da Funasa, Ronaldo Baima, e com o Diretor Presidente do Imac, André Assem, para tratar sobre o projeto de implantação do Aterro Sanitário no município.

Além deles, a reunião também contou com a presença dos Procuradores Jurídicos do Município, Dr. Denver Vasconcelos e Dr. Lívio Passos e a Engenheira Florestal, Pâmela Nascimento. Na ocasião, foi tratado sobre a elaboração de um plano de saneamento básico, e a correção de algumas etapas do projeto do Aterro Sanitário que se fizeram necessárias.

O prefeito Mazinho Serafim destacou a agenda na Capital Acreana no dia de hoje. “Estamos buscando meios de implantar esse aterro sanitário em nosso município, por essa razão fomos a Rio Branco juntamente com o amigo Juza Bispo e nossa equipe jurídica para que o recurso destinado pela Funasa para esta demanda, fosse mantido. Esse é um sonho que eu também compartilho com a nossa população. Graças a Deus as coisas sairam como esperávamos. Fomos bem recebidos tanto na Funasa, como no Imac. Quero agradecer ao Presidente André Assem por nos dar a certidão que garantiu o Recurso da Funasa, também agradeço ao Superintendente Ronaldo Baima por ouvir atentamente nosso pedido. Já temos o terreno disponível, após esse pontapé inicial creio que vai dar certo. Parabéns ao nosso Secretário de Meio Ambiente, Juza Bispo, por iniciar o trabalho já empenhado nesta demanda”, disse o prefeito.

De acordo com Juza Bispo, a Reunião foi produtiva e foi o primeiro passo para que o sonho de implantar um aterro sanitário em Sena Madureira se torne realidade. “A reunião foi excelente, inclusive superou as nossas expectativas, pois conseguimos assegurar os recursos que estavam disponíveis na Funasa. Também firmamos outras parcerias com o Imac, o prefeito Mazinho está de parabéns pelo empenho, com essa unidade da equipe temos condições de fazer um bom trabalho”, salientou o Gestor.

Juza ainda declarou que Sena Madureira vai ser um dos municípios pilotos no tocante à implantação do Aterro Sanitário, pois somente a capital do estado conta com um aterro na atualidade. E acrescentou.”Com a agenda de hoje, Sena Madureira saiu na frente dos demais municípios para receber esse benefício. Quero agradecer à Dra. Vangela do Ministério Público Federal que também esteve conosco, ao senhor Ronaldo Baima pela ótima receptividade, ao Presidente do Imac, André Assem pelas parcerias firmadas, e ao prefeito Mazinho Serafim pela confiança em meu trabalho”, concluiu Juza Bispo.



