Prefeito Mazinho Serafim inaugura prédio do novo Centro do Idoso e nova sede administrativa da Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Mais uma obra é entregue e inaugurada na gestão do Prefeito Mazinho Serafim (MDB) em Sena Madureira. Desta feita, trata-se do Novo Prédio do Centro do Idoso, local que também passa à ser a nova sede administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. A obra é fruto de uma emenda parlamentar destinada pela Deputada Federal Jéssica Sales (MDB-AC), e dispõe de um espaço amplo e adequado para as atividades do grupo da melhor idade, bem como também oferece todas as condições de trabalho para os servidores da pasta.

Além do prefeito Mazinho Serafim e da Deputada Jéssica Sales, a solenidade também contou com a presença, do vice-prefeito Gilberto Lira, da Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), do Promotor de Justiça Dr. Luis Henrique Rolim, do Secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, dos Vereadores Carlos Beliza (MDB), Ivoneide Bernardino (MDB), Sidiney Araújo (PP), Canário Roseno (PTB), dos Secretários Municipais e demais servidores.

Contente em inaugurar mais uma obra em Sena Madureira, Serafim destacou a alegria em novamente receber a Deputada Jéssica Sales no município. “A Deputada Jéssica Sales tem sido uma “mãezona” para Sena Madureira, é um momento de muita alegria poder entregar mais uma obra fruto de suas emendas. Isso mostra o compromisso dela e da nossa gestão com a população senamadureirense, sobretudo com os meus amigos idosos. Pois esse novo prédio oferece todas as condições de trabalho para os servidores, e dispõe de um espaço adequado para a turma da melhor idade. Agradeço à Deputada Jéssica Sales por todos os investimentos realizados em nosso município”, destacou o gestor municipal.

Já a Deputada Jéssica Sales ressaltou que Sena Madureira é um exemplo claro do que é a política de resultados. “Um parlamentar Federal espera que o prefeito seja comprometido, que respeite o dinheiro público e que seja transparente, e o prefeito Mazinho tem trabalhado exatamente dessa forma. Me sinto contemplada e ao mesmo tempo representada, pois aqui em Sena Madureira vejo um verdadeiro exemplo da política de resultado. Percebo que a população também tem esse sentimento de gratidão e de orgulho porque sabe que o prefeito trabalha em favor deles. Sena Madureira pode contar com minha parceria, pois coloco as emendas aqui para a cidade porque sei que o Mazinho dar conta, executa, e não permite que o dinheiro volte, e não tem prazer maior pra um parlamentar ver isso”, frisou a Deputada.

A Primeira Dama e Deputada Estadual Meire Serafim, lembrou que esse foi um pedido feito por ela, quando ainda era Secretária Municipal de Assistência Social, no ano de 2017. “Me sinto honrada em ver esse sonho sendo concretizado, foi um pedido que eu fiz logo que assumir a Assistência Social em 2017, e é gratificante contemplar a entrega dessa obra, Agradeço à Deputada Jéssica Sales por atender nosso pedido, e ao prefeito Mazinho Serafim por realizar esse importante investimento. Os nossos amigos idosos estão de parabéns”, salientou Meire Serafim.

O gestor da pasta de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, também falou sobre a Inauguração. “É um dia importante, para os nossos servidores e para a população idosa do nosso município, esse novo prédio nos dar todas as condições de exercer um bom trabalho a frente da ação social. Externo meus agradecimentos à Deputada Jéssica Sales por destinar os recursos para essa imponente obra, e agradeço ao prefeito Mazinho Serafim por acreditar no meu trabalho, na verdade eu apenas sigo as orientações dele, que é Organização e Administração. Justamente com minha equipe vou continuar me empenhando em realizar um bom trabalho tanto para os idosos, como para as demais áreas sociais em nosso município”, afirmou o Secretário.

