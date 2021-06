Prefeito Mazinho Serafim acompanha chegada do material que será utilizado no Programa Luz Para Todos em Sena Madureira

Comprometido com a missão de garantir a extensão do programa Luz para todos na zona rural de Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) tem procurado ficar à par de como andam os preparativos para o início do trabalho neste ano de 2021.

Publicidade

À exemplo disso, na tarde deste sábado (12), o gestor municipal esteve no alojamento da empresa Florestom, acompanhando a chegada dos cabos, transformadores e demais matériais que serão utilizados na ação de eletrificação rural no Vale do Iaco.

Feliz com mais esse avanço na demanda, o prefeito falou sobre a chegada do material. “Vim aqui acompanhar a chegada desse material pois eu sou um dos mais ansiosos para que o trabalho inicie o mais breve possível, os postes já estão lá no ramal, agora que os cabos e os transformadores chegaram creio que de fato essa etapa do Luz para todos vai iniciar. Coloquei uma equipe da Prefeitura para ficar a disposição da empresa responsável pelo trabalho, para dar celeridade. As famílias rurais tem pressa e no que depender de mim, logo o sonho dos moradores se tornará realidade. Agradeço ao amigo Carlos Afonso, presidente da Florestom, ao Jader Maciel, Diretor do Programa Luz Para Todos no estado do Acre, e ao Presidente da Energisa, José Adriano, pelo empenho nesse trabalho de suma importância para os nossos irmãos da zona rural”, disse Mazinho Serafim.

Vale destacar que nesta primeira etapa, os moradores contemplados em Sena Madureira são os que residem nos ramais Mucuripe, Wilson Borges, Castanhal e Escraxo. Localizados na região do Ramal Toco Preto, no km 38 da BR 364 sentido Sena / Rio Branco. Serão centenas de famílias rurais contempladas durante este corrente ano, fruto de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Sena Madureira.



Publicidade