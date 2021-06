Preço da carne bovina dispara em Cruzeiro do Sul: Bezerro chega a quase 3 mil reais

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, em menos de três meses alguns cortes registraram alta acima de 50%. Essa expressiva valorização se deve principalmente a alta do boi gordo. Para os pecuaristas, os preços atingiram os maiores valores da história com os sucessivos recordes.

O preço do bezerro no vale do Juruá varia e pode chegar até R$ 3.000,00 reais, dependendo da genética do animal. De acordo com os pecuaristas, a oferta escassa dos animais contribui para o aumento. “Há alguns anos atrás a situação financeira do agricultor não era boa, estava defasada, consequentemente foi feito muito abate de fêmeas. Essas fêmeas hoje estão fazendo muita falta no mercado. Uma vaca produz um bezerro a cada ano. É essa vaca que foi abatida, deixou de produzir”, relatou um pecuarista.

Segundo o representante do setor no Juruá, o valor do animal acompanha a inflação dos produtos agropecuários, que é imposta na venda dos bezerros na região. “Tudo que vem de fora é importado, então os preços são altos. É mais vantajoso para o produtor vender, exportar o milho e a soja. O milho e a soja que ficou no Brasil saem bem mais caro e isso levanta o custo de produção do produtor e ele teve que repassar em cima do produto que se produz e vai para o consumidor final”, concluiu.



