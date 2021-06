Membros do Partido Progressistas se reuniram na sede do partido, localizado no bairro Abraão Alab, em Rio Branco, na quinta-feira (24), para discutir as tratativas visando as eleições estaduais de 2022.

Na ocasião, o deputado estadual Gerlen Diniz, destacou que o partido deve apoiar a candidatura da senadora Mailza Gomes à única vaga do Senado da República.

E também, como já anunciado por dirigentes partidários, deverão apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli.



