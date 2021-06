Portaria da PM deve penalizar militares que usam as redes sociais de forma indevida

Uma portaria publicada pelo Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) no Diário Oficial desta quarta-feira, 30, pode penalizar militares que usam as redes sociais de forma indevida, conforme rege a instituição.

A espécie de código de conduta na internet veio após militares surgirem como celebridades na web, a exemplo do Sargento Paz e do Trisal, formado pelos sargentos Alda Radine e Nery.

O comandante da PMAC, Paulo César Gomes da Silva, assina a portaria Nº 1151, que dispõe sobre o uso das redes sociais pelos integrantes da instituição.

No decreto o objetivo é orientar os militares como se portar nas redes sociais, como WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin, entre outros.

O comandante alega que o uso indevido da internet e a veiculação de notícias nas redes sociais podem atingir a imagem da instituição e configurar transgressão da disciplina e/ou crime militar.



