Policial militar, professora e dois irmãos morrem em trágico acidente entre motos

Segundo a Polícia Militar (PM), ainda não se as circunstância do acidente, no entanto, a perícia conseguiu identificar que as duas motos eram conduzidas por Késia Cristina e Carlos Francisco.

O policial Elenilton era passageiro da motocicleta conduzida pela namorada Késia, uma moto Broz. Ele morreu na hora, enquanto Késia chegou a ser socorrida com vida e levada ao hospital de Machadinho, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações obtidas pela Rede Amazônica revelam que o acidente aconteceu quando o PM Elenilton estava a caminho do plantão no Quartel da cidade.

Já o condutor da moto Honda CG 150, Carlos Francisco, morreu na hora, enquanto o passageiro Paulo Ricardo foi socorrido vivo à unidade de saúde, mas também não resistiu.