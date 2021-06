Policiais penais e militares prendem foragido com arma e drogas em Rio Branco

Policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), juntamente com uma guarnição da Polícia Militar, prenderam na tarde desta quarta-feira, 23, Emanuel Filgueira de Melo, que se encontra evadido do sistema de monitoramento.

O evadido tinha um mandado de prisão em aberto e foi encontrado no bairro Boa União, portando um revólver artesanal, calibre 38, e substâncias entorpecentes. A informação do local onde Emanuel se encontrava foi repassada por meio de denúncia anônima.

O detento foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde permanecerá à disposição da Justiça.



