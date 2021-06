Polícia Militar prende mais um criminoso e recupera celular roubado em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar do Acre, através do 6° Batalhão, na manhã desta quarta-feira,16/06, em Cruzeiro do Sul, quando em patrulhamento no bairro Aeroporto Velho, a guarnição da RP-Trânsito com o apoio da Rádio Patrulha-RP 02 de serviço, recebeu a denuncia via COPOM, que ali próximo teria acabado de acontecer um roubo. Ao chegar no local informado, constatou-se a veracidade dos fatos, a vítima se apresentou para guarnição e relatou com detalhes, o acontecido.

Publicidade

Logo seguida, durante as buscas, a guarnição visualizou o menor infrator tentando evadir-se do local, utilizando uma bicicleta, de imediato foi abordado, e após busca pessoal foi encontrado em sua posse o celular, subtraído da vítima.

Que após procedimento de abordagem, seguido da confirmação da prática do roubo pelo menor infrator, recebeu voz de prisão no local, sendo encaminhado para Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, para continuidade dos procedimentos cabíveis.



Publicidade