Polícia Militar prende dupla e recupera motocicleta roubada em Cruzeiro do Sul

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu, no início da noite dessa terça-feira, 15, uma dupla de assaltantes portando um simulacro de arma de fogo, em um bairro periférico de Cruzeiro do Sul. Com eles foi apreendida uma motocicleta que era usada no cometimento de roubos e outros delitos.

Segundo os policiais que participaram da operação, durante as rondas, eles visualizaram dois indivíduos trafegando na motocicleta em atitude suspeita. Quando os criminosos perceberam a presença da polícia, o motorista acelerou, em uma tentativa de fuga, e o garupa arremessou o simulacro de arma de fogo, momento em que se desequilibraram e a moto caiu.

Os assaltantes confessaram que haviam roubado a motocicleta de um casal, próximo ao IBAMA, depois de ameaçá-los com o simulacro. Confirmaram também a autoria de outro roubo, efetuado dias antes, de uma motocicleta já recuperada pela Polícia Militar em outra ocasião.

Presos em flagrante, os criminosos foram entregues na delegacia, assim como o veículo roubado, para as devidas providências.



