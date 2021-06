Polícia Militar prende dupla de criminosos, após roubo em Posto de combustível na Vila Lagoinha, BR-364, em Cruzeiro do Sul

Nessa sexta-feira, 25, a polícia militar através da guarnição do Ambiental/6°BPM, em Cruzeiro do Sul, prendeu dupla de criminosos após terem cometido roubo no Posto de combustível do “seu Vicente”, na Vila Lagoinha, Br-364.

Após serem acionados via COPOM, para atendimento de ocorrência de roubo no Posto de combustível do ” seu Vicente “, foram ao local, e receberam a informação que a dupla de criminosos teriam sofrido um acidente durante a fuga.

Após levantarem informações, localizaram a dupla de criminosos, de ato contínuo foram feitos os procedimentos necessários no local. Diante das informações, foram encaminhados presos, para Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde será dado continuidade as diligências.



