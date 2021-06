Polícia Militar flagra 24 pessoas dirigindo sob efeito de álcool em Cruzeiro do Sul

Os dados foram divulgados pela assessoria de imprensa da Polícia Militar e os flagrantes foram realizados em diversos locais da cidade neste final de semana por policiais do 6º batalhão.

Cerca de 06 desses condutores foram levados à delegacia geral de Policia Civil, devido o avançado estado embriaguez. “Estamos com o levantamento de mais 20 álcool zero feitos nesse fim de semana, contudo alertamos que é um período delicado, que devemos ouvir os alertas das autoridades sanitárias”, destacou o tenente Robson Belo, da assessoria de imprensa do Batalhão.

Todos os motoristas envolvidos nas ocorrências deverão ter suas CNHs suspensas por 1 ano.



