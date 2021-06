Polícia Militar apreende entorpecentes em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (quarta-feira), (23/06/2021), por volta das 15h00min, em atuação exitosa das guarnições de serviço conseguiram apreender entorpecente das espécies maconha e cocaína.

O fato ocorreu no decorrer de patrulhamento de rotina, quando as guarnições de serviço em bloqueio policial, na rotatório próximo ao Restaurante Cheiro Verde, abordaram um táxi sendo que uma ocupante fundou suspeito na hora do procedimento policial por conta do nervosismo.

Ato contínuo, realizou-se busca nos pertences da suspeita logrando êxito na apreensão de 247 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 745 gramas e 80 trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 44 gramas.

Por conta disso, foi dado voz de apreensão a menor infratora, de 17 anos, sendo esta imediatamente levada à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.



