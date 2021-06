Polícia faz operação contra suspeitos de envolvimento em onda de ataques em Manaus

A polícia deflagrou uma operação, na manhã desta sexta-feira (18), com o intuito de prender suspeitos de envolvimento na onda de ataques ocorridos em Manaus. A operação acontece em uma ação conjunto com as polícias do Rio de Janeiro e do Pará, onde líderes de grupos criminosos também são alvos. Tropas da Força Nacional, que chegaram ao estado após os ataques para reforçar a segurança, também participam da operação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP), até agora 8 pessoas foram presas e estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, além dos presos no Amazonas, foram presos outras duas pessoas em São Paulo e sete no Rio, totalizando 17 presos. Ainda durante a ação, dois suspeitos teriam sido mortos, um em Manaus e outro Rio.

As equipes de polícia iniciaram a operação por volta de 6h. Um balanço sobre a operação deve ser divulgado ao fim do dia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a investigação acontece há cerca de um ano no Rio de Janeiro sobre lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. No decorrer da ação, foi identificado que existe a ramificação de uma organização criminosa no Amazonas, que estaria arremetendo dinheiro para região de fronteira para compra de armas e drogas, com a utilização de empresas falsas e de fachadas.