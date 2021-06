Polícia encontra moto de cantor desaparecido que fez dupla com Cristiano Araújo

Publicidade

Luizmar saiu de casa, no Residencial Serra Azul1, na sexta-feira (11), e sem levar celular. Ele vive em uma casa com os pais e uma tia. Segundo a designer gráfica Dayenn Bennett, ex-mulher de Luizmar, o músico faria um show no último sábado (12), mas ele também não compareceu ao local.