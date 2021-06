Polícia Civil prende três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Mâncio Lima

Na manhã desta quinta-feira, 24, a Polícia Civil no município de Mâncio Lima deu um duro golpe na criminalidade, tirando de circulação membros de organização criminosa que estavam desafiando a Lei.

Em uma operação a nível nacional, denominada “Narcos”, foram presos A.S.C.S., 25 anos, S.L.M, vulgo “paquera”, 34 anos, e S.S.D., 22 anos.

Com o primeiro foi apreendido, recentemente, em outra ação policial o numerário de R$ 50 mil reais, que seriam usados para comprar drogas de traficantes peruanos, que adentram no Brasil e abastecem o tráfico, usando as fronteiras.

O traficante que foi preso hoje prentendia comprar uma grande quantidade de drogas e abastecer as bocas de fumo de Mâncio Lima, segundo levantamento policial.

A operação que ainda está em andamento poderá ampliar o número de prisões nas próximas horas, segundo o delegado José Obetânio.

“Foi um tapa na cara dos traficantes. Vamos continuar firmes, combatendo o crime e a violência em Mâncio Lima. A polícia não vai dar tréguas para a criminalidade”, disse.



