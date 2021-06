Polícia Civil prende três com envolvimento em roubo de caminhonetes em Plácido de Castro

A Polícia Civil no município de Plácido de Castro, com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) prendeu ao final da tarde desta sexta-feira, 18, três pessoas investigadas por roubo de caminhonetes na região de fronteira.

Em mais um desdobramento da operação “Carretera Cerrada”, a Delegacia Geral de Plácido, com apoio de Policiais do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), promoveu uma ação contra mais um grupo criminoso especializado na subtração de caminhonetes.

Ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e foram presos três autores – F.S.O, de 20 anos de idade, A.N.P.S de 19 anos de idade e E.P.S de 21 anos de idade.

Os indivíduos são investigados pela invasão a uma residência em março de 2021.

De acorso com a investigação, os bandidos estavam encapuzados e com de armas de fogo em punho.

Os autores – munidos de 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda e de armas brancas (facas) -, anunciaram o assalto, renderam os moradores, e os amarraram no quarto de hóspede.

Após conterem as vítimas, os roubadores exigiram a chave da caminhonete, e passaram a revirar a casa procurando objetos de valor, momento em encontraram o revólver do dono da casa sobre a cabeceira da cama e uma espingarda que foi também subtraída.

A intensão dos autores era na verdade subtrair a caminhonete das vítimas.

Por fim, sem lograr êxito no plano de subtrair a caminhonete, os bandidos saíram da casa levando as armas, relógios e celulares das vítimas.

Presos, os investigados foram levados a delegacia Geral de Plácido de Castro onde foram indiciados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, cárcere privado e roubo majorado. Após procedimento praxe, os investigados foram colocados à disposição da Justiça.



