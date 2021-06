Policia Civil prende 6, apreende 7 armas, dinheiro e celulares e droga em Rio Branco, Capixaba e Bujari

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 30, a Polícia Civil deflagrou a “Operação Audácia” em cumpriu 20 mandados e prendeu diversas pessoas e apreendeu 07 armas de fogo, celulares, vários televisores, dinheiro e droga na Capital Rio Branco, Capixaba e no município de Bujari.

O trabalho investigativo realizado pela equipe de investigação da Delegacia Geral de Bujari, coordenada pelo delegado Bruno Coelho, o que possibilitou realizar levantamento onde identificou um grupo que agia na região no cometimento de crimes de furto e roubo majorado.

A investigação teve inicio no dia 25 de maio 2021 quando, um roubo de uma carga de eletrodomésticos, avaliados em 300 mil reais, chegou ao conhecimento da autoridade policial.

A operação policial cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e 08 de prisão logrou êxito na prisão de seis pessoas, droga, armas, munição e material para embalagem do entorpecente, além de celulares e televisores.

Todo material apreendido será remetido a pericia para analise e emissão de laudo que por sua vez irá subsidiar o inquérito policial investigativo.

A operação contou com apoio da 4ª Regional, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Policia Penal com emprego de cães farejadores que auxiliaram nas buscas.



