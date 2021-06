Pocah confirma fim de amizade com Jojo Todynho

Publicidade

Parece que chegou ao fim a amizade entre as cantoras de funk Pocah e Jojo Todynho. Durante sua participação no programa Eliana, no SBT nesse domingo (27), a ex-BBB confirmou que não quer ter mais contato com a vencedora de A Fazenda 12, Jojo Todynho em suas redes sociais.

A funkeira Pocah participou do quadro ‘Rede da Fama’ do programa da Eliana e em um momento teve que dizer quais artistas aceitariam ou não nas suas redes sociais. Dentre os artistas que Pocah negou contato estão o youtuber Felipe Netto, o produtor musical Rick Bonadio e a cantora Jojo Todynho.

Ao explicar os motivos de não aceitar Jojo Todynho nas suas redes socias, Pocah declarou: “Então como eu tava (sic) falando aqui agora pouco sobre me entristecer, com algumas coisas que houveram quando eu tava (sic) dentro do reality [BBB21], é por esse motivo, por eu ter ficado triste, eu não vou aceitar só por esse motivo”.

O motivo da tristeza de Pocah com Jojo Todynho que pode ter abalado a amizade entre elas, deve ter acontecido após a ex-fazenda ter anunciado nas suas redes sociais ter dado unfollow na cantora em fevereiro, quando Pocah ainda estava confinada no reality da Globo. Jojo desaprovou o comportamento de Pocah durante uma festa após ela ter julgado a ficada entre Lucas Penteado e Gilberto Nogueira:

“As pessoas agora têm que se dar satisfação se chupam x0ta, se chupam p*u. Agora se vê! Outra que já deixei de seguir: Pocahontas. Eu hein! Interessa se ele é ou deixa de ser?”, comentou revoltada a cantora por meio de stories em se perfil no Instagram, na época.

Pelas redes sociais, os internautas repercutiram a revelação de Pocah sobre o atrito da amizade com Jojo Todynho revelado no Programa Eliana: “Quero só ver a Jojo mais tarde esculhambando nos stories (que é o normal dela toda vez q alguém crítica ou fala alguma coisa sobre ela) pq a Pocah não aceitou ela como amigo na rede social #RedeDaFama”, escreveu Diego em seu Twitter.

“Mamãe vendo Rede da Fama e dizendo que Pocah não gosta da Jojo. Socorro”, comentou Jupa também pelo Twitter. “É a cara da jojo aparecer nos stories mandando indireta pra pocah”, escreveu Duda pela mesma rede social.